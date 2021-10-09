رسام سعودي: الملك سلمان اشترى مني لوحة بسعر لم أتخيله

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كشف الفنان التشكيلي السعودي فهد الربيق، اليوم السبت، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز اشترى منه لوحة بمبلغ لم يكن يحلم به وقتها.

وقال الربيق في لقاء مع قناة السعودية مساء اليوم السبت، إنه باع للملك لوحة للملك الموحد عبدالعزيز آل سعود (1876- 1953)، قبل نحو 45 عاما.

وأضاف الربيق، أن أكبر فنان في ذات الوقت كان يبيع لوحته مقابل 3- 4 آلاف ريال، لكنه أخبر الملك سلمان وكان وقتها أميرا لمنطقة الرياض أنه لم يكن ينوي بيعها، لكن قيمتها 15 ألف ريال.

وتابع، أن الملك سلمان اشتراها بهذا المبلغ، الذي كان يمكنه وقتها شراء أكبر قطعتي أرض في حي شمال العاصمة الرياض.

ولم يتطرق فهد الربيق الذي يعد أحد قامات الفن التشكيلي في السعودية لتفاصيل اللوحة، إلا أن قناة "العربية" سبق وذكرت أنه رسم صورة متخيلة للملك المؤسس عبد العزيز آل سعود يحمل فيها "راية التوحيد" ويلوح بها فخرا بفتح الرياض وعلى جانبيه قصر سلوى في الدرعية وقصر الحكم في الرياض.