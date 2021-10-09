تفاصيل الحكم فى واقعة «اسجد للكلب» اليوم.. والمتهمون والممرض يستأنفون القضية

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استأنف الطبيبين والموظف المتهمون فى قضية «السجود للكلب» على حكم المحكمة الاقتصادية الصادر اليوم بحبسهم وتغريمهم، بينما استنأنف الممرض المجنى عليه فى القضية على براءة المتهمين فى بعض بنود الدعوى.

وصدر الحكم اليوم فى قضية التنمر على ممرض فى مستشفي خاص والمعروفة باسم «اسجد لكلبي» فى عدة بنود كما يلي:

حبس المتهمين الثلاثة سنتين مع الشغل والنفاذ، مع تغريم كل منهم مبلغ 100 ألف جنيه، عن التهم الأولي والثانية والخامسة الخاصة بالاحتجاز دون وجه حق والتنمر وحيازة سلاح أببض.

عدم قبول الدعوى الجنائية ضد الطبيب المتهم الأول فى القضية الوارد فى قرار الإحالة المتعلق الخاص بواقعة التنمر لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون.

براءة المتهمين الثلاثة من تهمتى التعدي على القيم الأسرية وإساءة استخدام حسابات التواصل الإجتماعي وهما التهمتان الثالثة والرابعة.

إلزام المدعين بدفع 20 ألف جنيه كتعويض مدنى مؤقت.

عدم قبول الدعوي المدنية المرفوعة من أهالي القلج ضد المتهمين.

واستأنف المتهمون على الحكم بحبسهم وتحددت جلسة 18 أكتوبر الجاري لنظر الاستئناف، بينما استأنف وليد السروجي، محامي الممرض المجنى عليه على الحكم ببراءة المتهمين الثلاثة فى التهمتين الثالثة والرابعة، ويتم نظر الاستئناف فى ذات الجلسة.

وتغيب الممرض المجنى عليه عن حضور الجلسة بينما حضر المتهمون المحبوسون على ذمة القضية لسماع الحكم.

وكان محامي المجنى عليه رفع دعوي مدنية مطالبًا بتعويض مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالممرض، كما رفع «اتحاد محامي القليوبية» دعوي مدنية تطالب بتعويض 15 ألف جنيه.

وكان مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الإجتماعي يسمع فيه صوت شخص اتضح فيما بعد أنه طبيب يطلب من الممرض المذكور نط الحبل والاعتذار لكلبه والسجود له وهو ما رفضه الممرض وقرر فقط أن يعطيه تعظيم سلام.

واتضح أن طبيب فى مستشفي خاص اعتبر أن قول الممرض على كلبه الذى توفي «كلب ومات» إهانة لكلبه وعندما اشتري الطبيب كلب جديد طلب من الممرض الاعتذار والسجود له.

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة 3 طبيبين وموظف في مستشفى خاص محبوسين إلي المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالتنمر على الممرض المذكور بالقول وكذلك استعراض القوة والسيطرة، وطلب منه أحدهم السجود للكلب ونط الحبل، مستغلين سلطتهم عليه لتخويفه والحطّ من شأنه، بما يُعد اعتداءًا على المبادئ والقيم الأسرية، وانتهاكًا للحياة الخاصة للمرض، واستغلال وسائل التواصل لنشر مقطع الفيديو.

وأكد الممرض أمام النيابة أن الفيديو سبّب له وأسرته مشاكل نفسية جعلتهم لا يستطيعون مواجهة أهالي القرية فى القليوبية.

أشار الممرض فى حينه إلي أن الواقعة حدثت منذ 6 شهور، وأنه تعرض للتنمر والإهانة بسبب ما حدث ونشر الفيديو.