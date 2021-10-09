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50 ألف زائر.. نيفين جامع: قطع أثرية وتوابيت فرعونية بجناح في معرض إكسبو

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50 ألف زائر.. نيفين جامع: قطع أثرية وتوابيت فرعونية بجناح مصر في معرض إكسبو 50 ألف زائر.. نيفين جامع: قطع أثرية وتوابيت فرعونية بجناح في معرض إكسبو

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قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، تعليقا على مشاركة في معرض إكسبو دبي، إن إكسبو حدث يتم إقامته كل 4 سنوات في إحد دول العالم والذي استضافته الإمارات هذا العام بمشاركة 192 دولة.

وأضافت نيفين جامع، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»: «الهدف من المعرض هو عرض كل دولة لتراثها وإنجازاتها وحرصنا على المشاركة بجناح متميز على مساحة 3000 متر».

وتابعت نيفين جامع: «تم عرض حضارة مصر القديمة وتم ارسال أحد التوابيت المكتشفة حديثا وعدد من القطع الأثرية للعرض بالجناح المصري».

وأكملت نيفين جامع: «تم عرض إنجازات مصر من مشروعات التنمية كبرى مثل قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية، إضافة إلى إنجازات الطرق والكباري».

المصرى اليوم

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