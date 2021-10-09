رئيس وزراء نيودلهي يحذر من حدوث أزمة كهرباء بسبب تراجع مخزونات الفحم

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حذر رئيس وزراء نيودلهي اليوم السبت، من قرب حدوث أزمة كهرباء في العاصمة الهندية التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة بسبب نقص الفحم وهو ما أدى بالفعل إلى انقطاع الكهرباء في بعض الولايات الشرقية والشمالية.

وقال أرفيند كيجريوال إنه حث حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الاتحادية على تخصيص كميات أكبر من الفحم والغاز للمحطات التي تزود العاصمة بالكهرباء، لأن كثيراً منها كان لديها في الأسبوع الماضي مخزون من الفحم لا يكفي إلا ليوم واحد فقط.

وقال كيجريوال في تغريدة: «دلهي قد تواجه أزمة كهرباء».

وذكرت رويترز يوم الجمعة أن أكثر من نصف محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم في الهند وعددها 135 والتي توفر نحو 70% من احتياجات البلاد من الكهرباء لديها مخزونات وقود لا تكفي إلا لأقل من ثلاثة أيام.

وتشهد أسعار الوقود المستخدم في توليد الكهرباء ارتفاعاً على مستوى العالم نتيجة زيادة الطلب على الكهرباء بسبب النمو الصناعي مما أدى إلى تراجع إمدادات الفحم والغاز الطبيعي المسال.