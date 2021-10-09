متحدث «قيادة العمليات المشتركة» العراقية : انتهينا من الاستعدادات الأمنية للانتخابات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، أن الانتخابات العراقية، رسالة للعالم وللذين سيصوتون غدًا، بأن العراق قادر على حمايتهم وعلى إتمام العملية الانتخابية.

أضاف الخفاجي، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية مع نانسي نور، عبر إكسترا نيوز، أن بعض المحافظات العراقية، لها خصوصية في عمليات التأمين، قائلا: «خططنا الأمنية محكمة وشاملة أما فيما يخص بعض المحافظات التي لها خصوصية تحديدا كركوك فوحدنا آلية الانتخاب ونطارد الإرهاب الذي يهدد هذه المحافظة».

تابع أن وزارتي الدفاع والداخلية، قامتا باختراق التنظيم الإرهابي «داعش»، والحصول على معلومات في غاية الخطورة.

شدد على أن القوات المسلحة، تقف على مساحة واحدة في كافة الأطياف العراقية، مضيفا: «لا تفرق بين محافظة وأخرى والقوات المسلحة دماؤها واستعداداتها وقدراتها في خدمة العراق ووحدته ولا تتدخل في العمل السياسي»، موضحا أن الاستقرار السياسي سينعكس على استقرار المنطقة بأكملها، وهو ما سينعكس على الاستثمار والنهوض بالبلد من عدة جهات.