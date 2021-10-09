المؤبد لـ ميكانيكي هدد ابن خاله بكلب واعتدى عليه بـ الضرب في بولاق

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عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو الوفا، اليوم السبت، ميكانيكي متهم بالاعتداء بالقوة على ابن خاله الطفل الذي لم يبلغ الـ18 عامًا، وبث الرعب في قلبه بكلب شرس، بالسجن المؤبد (25 عامًا).

دارت أحداث الواقعة بمنطقة بولاق الدكرور، وحملت القضية رقم 5106 لسنة 2020 كلي الجيزة.

كان والد المجني عليه، شهد بتحقيقات النيابة العامة، بأن ابنه أخبره بأن ابن خاله استدرجه لأعلى العقار محل سكنه، واعتدى عليه بالضرب مهددًا إياه ببث الرعب في نفسه، بعدما أحضر كلبًا شرسًا ليتمكن من مواصلة التعدي عليه.