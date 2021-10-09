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ظهر محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي بمستوى متواضع مع منتخب مصر خلال مشوار تصفيات كأس العالم 2022 حتى الآن.

ونجح منتخب مصر في الفوز على ضيفه منتخب ليبيا بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت بين المنتخبين مساء الجمعة ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ورفع منتخب مصر رصيده في قمة المجموعة إلى 7 نقاط بفارق نقطة عن المنتخب الليبي صاحب المركز الثاني.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا يوم الاثنين المقبل في بني غازي ضمن الجولة الرابعة من مشوار التصفيات الإفريقية.

وتؤكد لغة الأرقام أن مردود محمد صلاح مع منتخب مصر حتى الآن في مشوار تصفيات كأس العالم ضعيف جداً ومتواضع.

وفي السطور التالية نرصد بالأرقام ما قدمه محمد صلاح مع منتخب مصر في مباراتي الجابون وليبيا، بعدما غاب عن المباراة الأولى أمام أنجولا.

لعب: ٢

سجل: ٠

صنع: ٠

تسديدات: ١

تسديدات بين الثلاث خشبات: ١

عرضيات صحيحة: ٢

مراوغات صحيحة: ٤

دقة تمريراته: ٦٤٪