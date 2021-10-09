أخبار عاجلة

بيرناردو سيلفا أفضل لاعب في مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في البريميرليج -
مان سيتي ضد بيرنلي: بيرناردو يسجل بالتخصص والهيمنة مستمرة لرجال بيب جوارديولا -
مانشستر سيتي يتخطي بيرنلي ويواصل مطاردة ليفربول في البريميرليج -
رئيس التنمية الحضرية عن مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة: جني ثمار الفترة السابقة -
الجيزة: إزالة 31 حالة تعد علي حرم النيل وأراضي زراعية الأسبوع الماضي -
«رحلة عبر التاريخ».. اجتماع آباء شرق المنيا في دير عمره 17 قرنًا بحضور أسقفين -
«قومى المرأة» بالأقصر: خطط جديدة للنهوض بالمرأة اقتصاديا وثقافيا -
‎الإعلامي زاهر حمدي: صلاح دخل التاريخ بعد ثلاثية «واتفورد» -
السعودية تسجل 45 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة -
الأرصاد السعودية تتوقع شتاء قاسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

محمد صلاح مع منتخب في تصفيات = «صفر»

Print
محمد صلاح مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم = «صفر» محمد صلاح مع منتخب في تصفيات = «صفر»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ظهر محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي بمستوى متواضع مع منتخب خلال مشوار تصفيات 2022 حتى الآن.

ونجح منتخب مصر في الفوز على ضيفه منتخب ليبيا بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت بين المنتخبين مساء الجمعة ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ورفع منتخب مصر رصيده في قمة المجموعة إلى 7 نقاط بفارق نقطة عن الليبي صاحب المركز الثاني.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا يوم الاثنين المقبل في بني غازي ضمن الجولة الرابعة من مشوار التصفيات الإفريقية.

وتؤكد لغة الأرقام أن مردود محمد صلاح مع منتخب مصر حتى الآن في مشوار تصفيات كأس العالم ضعيف جداً ومتواضع.

وفي السطور التالية نرصد بالأرقام ما قدمه محمد صلاح مع منتخب مصر في مباراتي الجابون وليبيا، بعدما غاب عن المباراة الأولى أمام أنجولا.

لعب: ٢

سجل: ٠

صنع: ٠

تسديدات: ١

تسديدات بين الثلاث خشبات: ١

عرضيات صحيحة: ٢

مراوغات صحيحة: ٤

دقة تمريراته: ٦٤٪

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالصور.. تفاصيل الاستعدادات النهائية لحفل زفاف ابنة بيل جيتس والمصري نايل نصار

بالصور.. تفاصيل الاستعدادات النهائية لحفل زفاف ابنة بيل جيتس والمصري نايل نصار

سفير مصر بالنيجر يؤازر الأهلي أمام الحرس الوطني

سفير مصر بالنيجر يؤازر الأهلي أمام الحرس الوطني

سقوط سيارة نقل في البحر بميناء الدخيلة ومصرع سائقها

سقوط سيارة نقل في البحر بميناء الدخيلة ومصرع سائقها

أسعار الذهب اليوم فى مصر مساء السبت 16-10-2021

أسعار الذهب اليوم فى مصر مساء السبت 16-10-2021