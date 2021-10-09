الأهلي يفوز على غزل المحلة برباعية في دوري الجمهورية 2001

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فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2001 نجح في الفوز على مضيفه غزل المحلة، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، بمدينة المحلة، في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري الجمهورية للشباب.

بدأ «أهلي 2001» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أشرف «كوتو».

الدفاع: جلال فارس- حمدي ياسر- محمد المغربي- محمد أشرف.

الوسط: أحمد أشرف- كريم سعد الله- محمد رضا- أحمد عربي- أحمد سيد غريب.

الهجوم: على عمرو.

وفي الشوط الثاني شارك محمد ياسر بدلًا من أحمد عربي، وطه محمود بدلًا من غريب، ومحمد خالد العائد من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي بدلًا من علي عمرو.

افتتح جلال فارس التسجيل لـ«أهلي 2001» في الدقيقة ١٣، وأضاف محمد المغربي الهدف الثاني في الدقيقة ١٦، قبل أن يقلص أصحاب الأرض الفارق بهدف في الدقيقة ٢٠، وينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي ٢-١.

وفي الشوط الثاني أضاف محمد رضا الهدف الثالث لـ«أهلي 2001» في الدقيقة ٦٢، قبل أن يسجل المغربي هدفه الثاني والرابع للأهلي في الدقيقة ٨٩ من عمر المباراة التي انتهت بفوز الأهلي ٤-١.

بهذا الفوز رفع فريق «أهلي 2001» رصيده إلى ٦ نقاط، بعدما فاز في الجولة الأولى على الشرقية للدخان ٥- صفر، وفاز اليوم على غزل المحلة ٤-١، مسجلًا ٩ أهداف مقابل هدف واحد في مرماه.

ويسعى «أهلي 2001» لتحقيق نتائج مميزة بدوري الجمهورية سعيًا للحفاظ على لقب البطولة، الذي فاز به في الموسم الماضي.

ويضم الجهاز الفني لفريق «أهلي 2001» كلًا من عمرو أنور مديرًا فنيًّا، وأحمد عبدالظاهر مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عبدالله إداري الفريق، وحسن فاضل طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال، ومحمد السيد إخصائي التدليك.