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تفاصيل جلسة موسيماني مع جهازه المعاون في الأهلي

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تفاصيل جلسة موسيماني مع جهازه المعاون في الأهلي تفاصيل جلسة موسيماني مع جهازه المعاون في الأهلي

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عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالتحضير لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر، في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا المحدد لها يوم 16 أكتوبر الجاري.

وطلب موسيماني من جهازه المعاون تقريرًا مفصلًا عن بطل النيجر وطريقة اللعب التي ينتهجها وأهم لاعبيه فضلًا عن نتائجه في الدور الماضي من البطولة وتسجيل بعض الأجزاء من مبارياته.

كان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، قد أعلن عن موعد سفر الفريق إلى النيجر استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

وقال مدير الكرة إن الفريق سيغادر القاهرة يوم ١٤ أكتوبر الجاري متوجهًا إلى النيجر، وإنه سيخوض مرانه في اليوم التالي على ملعب المباراة.

ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.

المصرى اليوم

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