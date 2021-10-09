قيس سعيد: يكذبون ويتآمرون على تونس.. سنحيلهم على القضاء

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد رئيس تونس قيس سعيد خلال لقائه اليوم السبت 9 أكتوبر 2021 بالمكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، على حرصه على حماية الحقوق والحريات، مؤكدا أنه هناك من سيتم إحالته على القضاء -دون أن يسمه- .

وقال «القضية بالنسبة لي هي قضية شعب ودولة وتحقيق آمال شعبنا..هل سمعوا برصاصة واحدة أطلقت أو قطرة دم أُسيلت؟! وبالنسبة إلى بعض القضايا التي أُحيلت على المحكمة العسكرية كانت بسبب وجود حكم صادر في حق أحدهم منذ سنة 2018 بالإضافة إلى كون اختصاص المحكمة كان بنص القانون وليس خارج القانون».

وأضاف «ونحن أحرص منهم على إنفاذ القانون وحماية الحقوق والحريات وهناك من سيتم إحالته على القضاء العادل والمستقل الذي يعطي لكل ذي حق حقه وليس كما يقولون ويكذبون ويتآمرون على بلدهم من أجل تصفية حسابات مع رئيس الدولة».

وأردف بالقول «ليس لدي معهم حسابات ولا أعيرهم أهمية على الإطلاق».