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قيس سعيد: أشخاص لفظهم التاريخ يحرضون دول أجنبية ضد تونس ()

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قيس سعيد: أشخاص لفظهم التاريخ يحرضون دول أجنبية ضد تونس (فيديو) قيس سعيد: أشخاص لفظهم التاريخ يحرضون دول أجنبية ضد تونس ()

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انتقد رئيس تونس قيس سعيّد، اليوم السبت 9 أكتوبر 2021، المسيرة التي ستنظم يوم غد الأحد في العاصمة.

وقال سعيّد، خلال لقائه المكلف بتسيير وزارة الداخلية، رضا الغرسلاوي: «غدا قالو انه سيكون يوم النفير الأعظم ألا يتذكرون الاسبوع الماضي كان يوم رجم الشياطين.. ألم يكفهم ما رأوهم بأنفسهم؟»

وأضاف: «جاء المواطنون من كل ولايات بإمكانياتهم الفردية، لكنهم يوزعون الآن الأموال للقدوم إلى التظاهرة».

وشدد رئيس الدولة انه «لو كان هناك مس من الحريات لتم منعهم من تنظيم هذه التظاهرات».

وأوضح سعيّد ان «النفير الذي يتحدثون عنه ليس بالنفير وتذكروا ان الشعب لفظهم»

وأكد قائلا: «لا تزال لدينا راجمات الصواريخ القانونية الذي لم نخرج عنه والمعبرة عن السيادة الشعبية».

كما توجه بالشكر إلى قوات الأمن في جهودها في حفظ النظام وحماية الحقوق والحريات، قائلا «على عكس ما يدعون وما يكذبون وما يرتبون له في الخارج..صباح اليوم أحدهم طلب من الدول الأجنبية وقوى داخلية أن تتدخل».

وتابع «وأكثر من هذا يوجد أطراف يعتقدون أنهم أبطال ولكن لفظهم التاريخ ويعملون ضد الدولة التونسية في كل محفل يزورونه وكأن الأمر يتعلق بمسألة شخصية لا بالدولة التونسية».

المصرى اليوم

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