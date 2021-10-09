قيس سعيد: تونس لن تكون تحت وصاية أي كان

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اطلع الرئيس التونسي قيس سعيد على مسار تأليف الحكومة، من المكلفة بتشكيل الوزارة نجلاء بودن، بينما أشاد بالجهود الأمنية في البلاد.

وأشاد الرئيس التونسي خلال لقائه المكلف بتسيير وزارة الداخلية بجهود الأجهزة الأمنية لحفظ النظام والحقوق.

وقال سعيد: «نحن حريصون على إنفاذ القانون وحماية الحقوق والحريات.. هدفي تحقيق آمال الشعب».

وحذر قيس سعيد من تدخل الدول الأجنبية في الشأن التونسي، وأكد أن هذا الأمر مرفوض تماما.

وقال الرئيس التونسي: «هناك من يطلب من دول أجنبية التدخل في شؤوننا.. هناك أطراف وشخصيات يعملون ضد الدولة التونسية».

وشدد على أن تونس لن تكون تحت وصاية أي كان، مؤكدا أن الحكومة الجديدة ستتشكل قريبا.

وقال سعيد: «على القضاء أن يؤدي دوره كاملا في هذه المرحلة التاريخية.. نحن حريصون على عدم إراقة الدماء ونسعى لتحقيق آمال شعبنا».