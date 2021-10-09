أخبار عاجلة

بيرناردو سيلفا أفضل لاعب في مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في البريميرليج -
مان سيتي ضد بيرنلي: بيرناردو يسجل بالتخصص والهيمنة مستمرة لرجال بيب جوارديولا -
مانشستر سيتي يتخطي بيرنلي ويواصل مطاردة ليفربول في البريميرليج -
رئيس التنمية الحضرية عن مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة: جني ثمار الفترة السابقة -
الجيزة: إزالة 31 حالة تعد علي حرم النيل وأراضي زراعية الأسبوع الماضي -
«رحلة عبر التاريخ».. اجتماع آباء شرق المنيا في دير عمره 17 قرنًا بحضور أسقفين -
«قومى المرأة» بالأقصر: خطط جديدة للنهوض بالمرأة اقتصاديا وثقافيا -
‎الإعلامي زاهر حمدي: صلاح دخل التاريخ بعد ثلاثية «واتفورد» -
السعودية تسجل 45 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة -
الأرصاد السعودية تتوقع شتاء قاسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

قيس سعيد: تونس لن تكون تحت وصاية أي كان

Print
قيس سعيد: تونس لن تكون تحت وصاية أي كان قيس سعيد: تونس لن تكون تحت وصاية أي كان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اطلع الرئيس التونسي قيس سعيد على مسار تأليف ، من المكلفة بتشكيل الوزارة نجلاء بودن، بينما أشاد بالجهود الأمنية في البلاد.

وأشاد الرئيس التونسي خلال لقائه المكلف بتسيير وزارة الداخلية بجهود الأجهزة الأمنية لحفظ النظام والحقوق.

وقال سعيد: «نحن حريصون على إنفاذ القانون وحماية الحقوق والحريات.. هدفي تحقيق آمال الشعب».

وحذر قيس سعيد من تدخل الدول الأجنبية في الشأن التونسي، وأكد أن هذا الأمر مرفوض تماما.

وقال الرئيس التونسي: «هناك من يطلب من دول أجنبية التدخل في شؤوننا.. هناك أطراف وشخصيات يعملون ضد الدولة التونسية».

وشدد على أن تونس لن تكون تحت وصاية أي كان، مؤكدا أن الحكومة الجديدة ستتشكل قريبا.

وقال سعيد: «على القضاء أن يؤدي دوره كاملا في هذه المرحلة التاريخية.. نحن حريصون على عدم إراقة الدماء ونسعى لتحقيق آمال شعبنا».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء اللبناني : الحكومة حريصة على عدم التدخل في شؤون القضاء

رئيس الوزراء اللبناني : الحكومة حريصة على عدم التدخل في شؤون القضاء

رئيس وزراء التشيك يتخلى عن تشكيل الحكومة

رئيس وزراء التشيك يتخلى عن تشكيل الحكومة

الحكومة تكشف حقيقة إعفاء القرى من تراخيص البناء واقتصار سريانها على المدن فقط

الحكومة تكشف حقيقة إعفاء القرى من تراخيص البناء واقتصار سريانها على المدن فقط

التطبيع الرياضي والجوي مع إسرائيل.. أول ملفات الحكومة المغربية الجديدة اليوم

التطبيع الرياضي والجوي مع إسرائيل.. أول ملفات الحكومة المغربية الجديدة اليوم