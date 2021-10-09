تفاصيل التحقيقات مع المتهم بـ النصب على المواطنين ومنحهم شهادات علمية مزورة

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أمرت النيابة العامة، اليوم السبت، بحبس متهم بـ«النصب والاحتيال وإنشاء أكاديمية وهيمة»، 4 أيام على ذمة التحقيقات. وأفادت التحقيقات بأن المتهم استخدم مقر الأكاديمية الوهمية بمدينة السادس من أكتوبر، لإصدار الشهادات المزورة.

كشفت التحريات والتحقيقات عن منح المتهم مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، إذ أنشأ كيانًا تعليميًا وهميًا دون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية وقيامه بالإعلان على الإنترنت عــــن مـــــزايا الـــدراســة بالأكاديمية زاعمًا كونه وكيلًا للعديد من الجامعات الأجنبية المتخصصة في مجال الضيافة الجوية وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية مُعتمدة تمكنهـــم مـن الالتحاق للعـمــــل بالشركــــات والمؤسســــات الكبـرى بالــــداخـــــل والخـــارج ، خلافًا للحقيقة.

وتوصلت التحريات إلى أنه تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الشهادات نظير حصوله على مبالغ مالية، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في مجال الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية من خلال منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بداخل وخارج البلاد، حيث قام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكن من خلالها من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات وتحصل منهم على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهم بمقر الأكاديمية المُشار إليها وعثر على كمية من الشهادات المنسوبة للأكاديمية بأسماء أشخاص مختلفة «مزورة بالكامل»- كارنيه بأسماء الطلبة ضحاياه- مجموعة من الكتب- مجموعة من الملفات الخاصة بالطلبة- دفاتر إيصالات استلام نقدية- خاتم أكلاشيه باسم الأكاديمية- الأدوات المستخدمة في عملية التزوير- جهاز حاسب آلي بمشتملاته.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، وأمكن الاستدلال على 3 من ضحاياه وبسؤالهم أقروا بتعرضهم لواقعة احتيال والاستيلاء من كل منهم على مبالغ مالية بزعم منحهم شهادات معتمدة من الجهات المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.