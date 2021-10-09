النيابة الإدارية: كميات اللقاح الملقاة بجوار ترعة المنيا تشمل أكثر من 26 ألف جرعة

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قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن التحقيقات ما زالت جارية حول أزمة العبوات الخاصة بلقاح فيروس كورونا التي عثر عليها ملقاة على جوانب أحد الترع في المنيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن اللقاح يخص عقار سينوفارم المخصص للقاح فيروس كورونا واشتملت على 33 كرتونة بنحو 26.844 ألف جرعة.

تابع المستشار محمد سمير، أن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا الملقاة على أحد جوانب الترع في المنيا صلاحيتها مستمرة حتى عام 2023. وأشاد المتحدث باسم النيابة الإدارية بالكشف عن تلك الواقعة مؤكدا أنه فور انتهاء التحقيقات سيتم الإعلان عن كافة النتائج.

كشف المستشار محمد سمير أنه سيتم مخاطبة وزارة الصحة حول صلاحية اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا من خلال النظر في أمر إعادة استخدامها مرة أخرى من عدمه.

وأوضح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أنه بعد اكتشاف الموظف الذي قام بإلقاء اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا بجوار أحد الترع في المنيا سيتم فصله من الخدمة.