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تنس طاولة الأهلى يفوز على أسوان في بطولة الدوري

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تنس طاولة الأهلى يفوز على أسوان في بطولة الدوري تنس طاولة الأهلى يفوز على أسوان في بطولة الدوري

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حقق فريق رجال تنس طاولة الأهلي الفوز على أسوان بنتيجة 3-0، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الدوري العام.

وأقيمت المباراة على صالة النادي الأهلي بفرع مدينة نصر، وشهدت تفوق فريق رجال تنس طاولة الأهلي على منافسه في مجموع المباريات بنتيجة 3-0، ليحقق الفوز الثاني له على التوالي، بعدما فاز في المواجهة الأولى على فريق جمعية الشبان المسيحيين بالقاهرة بنتيجة 3-0 أيضًا.

وشارك من صفوف الأهلي في مواجهة أسوان كل من «محمد شومان وخالد عصر وشادي مجدي».

ويلعب فريق رجال تنس طاولة الأهلي ضمن المجموعة الأولى، التي تضم أندية طنطا، والحوار، وألعاب دمنهور، وجمعية الشبان المسيحيين بالقاهرة وأسوان.

وستكون المواجهة القادمة لفريق رجال تنس طاولة الأهلي أمام ألعاب دمنهور يوم 22 أكتوبر الجاري، على صالة النادي بفرع مدينة نصر.

ويحمل رجال تنس طاولة الأهلي لقب بطولة الدوري، التي توج بها في الموسم الماضي عن جدارة واستحقاق، تحت قيادة مدربه أشرف عبدالفتاح.

وحقق رجال تنس طاولة الأهلي العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية، وكان آخرها التتويج بلقب البطولة العربية للأندية، التي أقيمت في الأردن.

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبدالفتاح مديرًا فنيًّا، ويعاونه عادل شومان مدربًا عامًّا لفريق السيدات، وأشرف صبحي، وأحمد عياد مدربين، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي سمير ومصطفى عبدالفتاح إداريين.‏

المصرى اليوم

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