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موسيماني يرفع الحمل البدني للاعبي الأهلي استعدادًا لبطل النيجر

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موسيماني يرفع الحمل البدني للاعبي الأهلي استعدادًا لبطل النيجر موسيماني يرفع الحمل البدني للاعبي الأهلي استعدادًا لبطل النيجر

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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية في الجيم قبل انطلاق مران اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

ويحرص بيتسو موسيماني على عمل قياسات بدنية للاعبي الأهلي بصفة مستمرة كل فترة من أجل الاطمئنان على الجاهزية البدنية للاعبين.

تأتي الوحدة البدنية التي استمرت 30 دقيقة في إطار البرنامج الموضوع للاعبين، استعدادًا للمرحلة المقبلة التي تشهد خوض مباراة الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

كان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، قد أعلن عن موعد سفر الفريق إلى النيجر استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

وقال مدير الكرة إن الفريق سيغادر القاهرة يوم الخميس ١٤ أكتوبر الجاري متوجهًا إلى النيجر، وإنه سيخوض مرانه في اليوم التالي على ملعب المباراة.

ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش يوم الخميس قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة لبدء رحلة السفر إلى النيجر.

المصرى اليوم

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