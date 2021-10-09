الإسماعيلي يفوز على فيوتشر بخماسية

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

فاز فريق الإسماعيلي مواليد 2001 على نادي فيوتشر إف سي، بخمسة أهداف مقابل هدف باستاد طنطا في ثاني جولات دورى الجمهورية للناشئين.

أحرز أهداف الاسماعيلي كل من محمد زيدان ومحمد وجدي ومحمد زكريا بواقع هدف لكل منهم بينما سجل عبدالله محمد هدفين، وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الفريق إلى ٤ نقاط.

وظهر لاعبو الاسماعيلي بمستوى مميز لاسيما محمد البحيرى الذي صنع هدفين من الخماسية.

يقود الفريق جهاز فني بقيادة عاطف عبدالعزيز مدير فنى، أحمد لطفى وإسلام كاظم مدربين، أحمد عبده مدرب حراس مرمى، محمد صالح إدارى، باسم فتحى إخصائي علاج طبيعى، هانى جمال مخطط أحمال.