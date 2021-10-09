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لابيد يلتقي بلينكين ووزير خارجية الإمارات في واشنطن

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لابيد يلتقي بلينكين ووزير خارجية الإمارات في واشنطن لابيد يلتقي بلينكين ووزير خارجية الإمارات في واشنطن

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يعقد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد اجتماعا ثلاثيا في واشنطن هذا الأسبوع مع وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والإماراتي عبدالله بن زايد.

ومن المنتظر أن يتناول الاجتماع التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة في إطار «الاتفاقيات الإبراهيمية»، وكذلك الملف الإيراني، بحسب موقع «واللا» العبري.

وبحسب الموقع فإن اجتماع العمل الثلاثي هو خطوة مهمة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في دفع «اتفاقيات إبراهيم».

وأضاف: «عندما تم توقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل والإمارات كان أحد طموحات البلدين هو القيام بخطوات مشتركة مع الولايات المتحدة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية».

وحدثت خطوة مماثلة قبل نحو أسبوعين، خلال زيارة لابيد للبحرين، عندما وصل وزير الخارجية الإسرائيلي مع نظيره البحريني إلى قاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في المنامة، حيث التقيا بالسفيرة الأمريكية بالإنابة التي التقطت صورة معهما وفي الخلفية سفينة حربية أمريكية.

ومن المقرر أن يسافر وزير الخارجية الإسرائيلي إلى واشنطن بعد غد الإثنين، ومن المتوقع أن يجتمع مع نائبة الرئيس كامالا هاريس ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان ووزير الخارجية بلينكين.

وقال مكتب لابيد إن الوزراء سيناقشون تقدم العلاقات الإسرائيلية الإماراتية خلال العام الماضي منذ توقيع اتفاقية السلام بين البلدين، بالإضافة إلى فرص إضافية لتعزيز السلام في الشرق الأوسط وقضايا الأمن والاستقرار الإقليمي.

ووقعت إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين على اتفاقين لتطبيع العلاقات في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد في 14 سبتمبر 2020.

المصرى اليوم

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