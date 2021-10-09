أخبار عاجلة

بيرناردو سيلفا أفضل لاعب في مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في البريميرليج -
مان سيتي ضد بيرنلي: بيرناردو يسجل بالتخصص والهيمنة مستمرة لرجال بيب جوارديولا -
مانشستر سيتي يتخطي بيرنلي ويواصل مطاردة ليفربول في البريميرليج -
رئيس التنمية الحضرية عن مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة: جني ثمار الفترة السابقة -
الجيزة: إزالة 31 حالة تعد علي حرم النيل وأراضي زراعية الأسبوع الماضي -
«رحلة عبر التاريخ».. اجتماع آباء شرق المنيا في دير عمره 17 قرنًا بحضور أسقفين -
«قومى المرأة» بالأقصر: خطط جديدة للنهوض بالمرأة اقتصاديا وثقافيا -
‎الإعلامي زاهر حمدي: صلاح دخل التاريخ بعد ثلاثية «واتفورد» -
السعودية تسجل 45 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة -
الأرصاد السعودية تتوقع شتاء قاسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بريطانيا تسجل 34950 إصابة و133 وفاة بفيروس كورونا

Print
بريطانيا تسجل 34950 إصابة و133 وفاة بفيروس كورونا بريطانيا تسجل 34950 إصابة و133 وفاة بفيروس كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت البيانات الحكومية في بريطانيا، السبت، عن تسجيل 133 وفاة جراء مضاعفات كورونا في زيادة طفيفة عن اليوم السابق الذي شهد تسجيل 127 حالة.

وأظهرت البيانات، أيضا، تسجيل 34950 إصابة جديدة بـ«كوفيد- 19»، نزولًا من 36060 في يوم أمس الجمعة.

وإجمالًا، سجلت البلاد حتى اليوم ثمانية ملايين و120713 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 137679 حالة وفاة.

وأجري في المملكة المتحدة خلال اليوم أكثر من مليون و72 ألف فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ«كوفيد-19».

كان أكثر من 49 مليون شخص في بريطانيا قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل 45 مليونا منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بيرناردو سيلفا أفضل لاعب في مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في البريميرليج

بيرناردو سيلفا أفضل لاعب في مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في البريميرليج

مان سيتي ضد بيرنلي: بيرناردو يسجل بالتخصص والهيمنة مستمرة لرجال بيب جوارديولا

مان سيتي ضد بيرنلي: بيرناردو يسجل بالتخصص والهيمنة مستمرة لرجال بيب جوارديولا

مانشستر سيتي يتخطي بيرنلي ويواصل مطاردة ليفربول في البريميرليج

مانشستر سيتي يتخطي بيرنلي ويواصل مطاردة ليفربول في البريميرليج

رئيس التنمية الحضرية عن مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة: جني ثمار الفترة السابقة

رئيس التنمية الحضرية عن مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة: جني ثمار الفترة السابقة