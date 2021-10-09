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«هل يتم تأجيل الدراسة؟».. «التعليم العالي» تحسم الأمر

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«هل يتم تأجيل الدراسة؟».. «التعليم العالي» تحسم الأمر «هل يتم تأجيل الدراسة؟».. «التعليم العالي» تحسم الأمر

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قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه تم اتاحة فرصة لطلاب الجامعات للانتهاء من الحصول على لقاحات كورونا خلال الأيام المقبلة.

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «الوزارة حريصة على تطعيم كل منظومة التعليم داخل الجامعات».

وتابع: «المجلس الأعلى للجامعات أعلن مسبقا انتظام الدراسة داخل الجامعات المصرية كالمعتاد».

وأكمل: «لا أساس من الصحة لتأجيل الدراسة أو الدراسة عن بعد، ووزارة التعليم العالي مستعدة بعدة سيناريوهات وفقا لتطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في ».

واستطرد: «الانتهاء من تطعيم كل أطراف المنظومة التعليمية يعطينا معدل أمان يضمن لنا الاستمرار والاستقرار في العام الدراسي».

المصرى اليوم

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