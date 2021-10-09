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استشاري يحذر الأمهات من وجود ألم في الخصية لدى الأطفال

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استشاري يحذر الأمهات من وجود ألم في الخصية لدى الأطفال استشاري يحذر الأمهات من وجود ألم في الخصية لدى الأطفال

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قال الدكتور أحمد العياشي، استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي، إن الدوالي عبارة عن تمدد في الأوردة، وهذا ينتج عنه خلل في الدورة الدموية، مما يؤدي إلى تراكم الدم حول الخصية، فيما يعرف بدوالي الخصية.

وتابع «العياشي»، خلال حواره مع الإعلاميتين إيناس الليثي وأمنية مهدي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء السبت، أن الدوالي قد تؤثر على الخصية لدى الأطفال، ولذلك على الأمهات أن تقوم بالذهاب إلى الطبيب حال الشكوى من وجود الم في منطقة الخصية، وهذا قد يؤدي إلى مشكلة في تأخر الإنجاب ما بعد البلوغ.

وأشار إلى أن الدوالي قد تكون عائقا أمام بعض الشباب الذي يرغب في الالتحاق بالكليات العسكرية، وفي هذه الحالة يجب إجراء العملية قبل الذهاب إلى الالتحاق بالكلية العسكرية، ولا يجب أن يكون هناك آثار للجرح، حتى لا يحدث رفض طبي حال تقدمه للالتحاق بالكلية العسكرية.

المصرى اليوم

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