أخبار عاجلة

بيرناردو سيلفا أفضل لاعب في مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في البريميرليج -
مان سيتي ضد بيرنلي: بيرناردو يسجل بالتخصص والهيمنة مستمرة لرجال بيب جوارديولا -
مانشستر سيتي يتخطي بيرنلي ويواصل مطاردة ليفربول في البريميرليج -
رئيس التنمية الحضرية عن مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة: جني ثمار الفترة السابقة -
الجيزة: إزالة 31 حالة تعد علي حرم النيل وأراضي زراعية الأسبوع الماضي -
«رحلة عبر التاريخ».. اجتماع آباء شرق المنيا في دير عمره 17 قرنًا بحضور أسقفين -
«قومى المرأة» بالأقصر: خطط جديدة للنهوض بالمرأة اقتصاديا وثقافيا -
‎الإعلامي زاهر حمدي: صلاح دخل التاريخ بعد ثلاثية «واتفورد» -
السعودية تسجل 45 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة -
الأرصاد السعودية تتوقع شتاء قاسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«محتاجين نحافظ عليهم».. وزيرة التجارة: الرئيس طلب الاهتمام بمطالب أصحاب الحرف

Print
«محتاجين نحافظ عليهم».. وزيرة التجارة: الرئيس طلب الاهتمام بمطالب أصحاب الحرف «محتاجين نحافظ عليهم».. وزيرة التجارة: الرئيس طلب الاهتمام بمطالب أصحاب الحرف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، تفاصيل معرض تراثنا للحرف والمنتجات اليدوية، موضحة أن المعرض مفتوح للجمهور بداية من اليوم على أن يفتح أبوابه في الحادية عشر صباحا.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن مساحة المعرض الحالي 20 ألف متر وهي ضعف المساحة التي كان مقاما عليها العام الماضي.

ولفتت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن الرئيس عبدالفتاح تفقد معرض تراثنا وتحدث مع بعض العارضين، وسمع لمطالبهم، والتي كانت كالتالي «قروض بشروط ميسرة وآخرين طالبون بدعم المدارس الفنية وتوفير المواد الخام».

وأوضحت خلال المداخلة أن الرئيس السيسي قال لها: «اهتمي بهم أكتر وشوفي احتياجاتهم واعرفي مطالبهم لأن دول أصحاب حرف ومحتاجين نحافظ عليهم».

وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن إحدى العارضات تعول 4 أبناء منهم 3 تخرجوا من التعليم وأنفقت عليهم من عملها بالحرف اليدوية .

وأشارت إلى أن هناك 1500 عارض في معرض تراثنا للحرف اليدوية وهو أكثر من ضعف عدد المشاركين في العام الماضي.

واستطردت وزيرة التجارة والصناعة، أن كل المشاركين في المعرض ممثلين لكل محافظات الجمهورية إلى جانب ممثلين عن الأردن والسودان والإمارات.

وأضافت أن مبيعات العارضين بمعرض تراثنا العام الماضي بلغت نحو 100 مليون جنيه، موضحا أن الأسعار في متناول الجميع.

واختتمت جامع أنه تم اختيار أفضل 3 مشروعات لتكريمهم ومنحهم جوائز متفاوتة ولكن الرئيس السيسي وجه بتوحيد قيمة الجائزة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي: حجم المباني الموجودة بجانب الطريق الدائري «هائل وضخم جدًا»

السيسي: حجم المباني الموجودة بجانب الطريق الدائري «هائل وضخم جدًا»

«الأعلى للإعلام» يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

«الأعلى للإعلام» يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

وزير التموين: إلغاء بطاقة التموين باسم «عبدالفتاح السيسي» بالمنيا في حينها

وزير التموين: إلغاء بطاقة التموين باسم «عبدالفتاح السيسي» بالمنيا في حينها

رئيس «النواب» يهنىء «السيسي» بالمولد النبوى الشريف

رئيس «النواب» يهنىء «السيسي» بالمولد النبوى الشريف