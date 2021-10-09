«محتاجين نحافظ عليهم».. وزيرة التجارة: الرئيس طلب الاهتمام بمطالب أصحاب الحرف

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كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، تفاصيل معرض تراثنا للحرف والمنتجات اليدوية، موضحة أن المعرض مفتوح للجمهور بداية من اليوم على أن يفتح أبوابه في الحادية عشر صباحا.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن مساحة المعرض الحالي 20 ألف متر وهي ضعف المساحة التي كان مقاما عليها العام الماضي.

ولفتت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد معرض تراثنا وتحدث مع بعض العارضين، وسمع لمطالبهم، والتي كانت كالتالي «قروض بشروط ميسرة وآخرين طالبون بدعم المدارس الفنية وتوفير المواد الخام».

وأوضحت خلال المداخلة أن الرئيس السيسي قال لها: «اهتمي بهم أكتر وشوفي احتياجاتهم واعرفي مطالبهم لأن دول أصحاب حرف ومحتاجين نحافظ عليهم».

وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن إحدى العارضات تعول 4 أبناء منهم 3 تخرجوا من التعليم وأنفقت عليهم من عملها بالحرف اليدوية .

وأشارت إلى أن هناك 1500 عارض في معرض تراثنا للحرف اليدوية وهو أكثر من ضعف عدد المشاركين في العام الماضي.

واستطردت وزيرة التجارة والصناعة، أن كل المشاركين في المعرض ممثلين لكل محافظات الجمهورية إلى جانب ممثلين عن الأردن والسودان والإمارات.

وأضافت أن مبيعات العارضين بمعرض تراثنا العام الماضي بلغت نحو 100 مليون جنيه، موضحا أن الأسعار في متناول الجميع.

واختتمت جامع أنه تم اختيار أفضل 3 مشروعات لتكريمهم ومنحهم جوائز متفاوتة ولكن الرئيس السيسي وجه بتوحيد قيمة الجائزة.