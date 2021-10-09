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أحمد سامي يضع برنامجًا خاصًا لـ مروان حمدي

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أحمد سامي يضع برنامجًا خاصًا لـ مروان حمدي أحمد سامي يضع برنامجًا خاصًا لـ مروان حمدي

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خصص أحمد سامى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة برنامجا بدنياً لتجهيز مروان حمدى، مهاجم الفريق الوافد من ، خلال الميركاتو الصيفي.

وكاتن سموحة تعاقد مع مروان حمدي، في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ويسعى المدير الفني لسموحة، لتجهيز مروان حمدي، لمباريات الدورى خاصة أنه يعول عليه لتعويض رحيل حسام حسن المنتقل إلى الأهلى.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب النادى استعداداً لمواجهة الإسماعيلى الودية القادمة والتى ستقام يوم 11 أكتوبر الجارى ضمن خطة الإعداد للموسم الجديد، واستقر المدير الفنى على تجربة أكثر من لاعب في مراكز جديدة خلال المواجهات القادمة، خاصة وانه سيختتم فترة الإعداد بمواجهة قوية مع طلائع الجيش والتى ستقام يوم 13 أكتوبر في الإسكندرية أيضا.

وفاز على نظيره فريق المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على ملعب استاد الإسكندرية في إطار استعدادات الفريقين لمسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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