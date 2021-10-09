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طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة ظهير أيسر الفريق

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طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة ظهير أيسر الفريق طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة ظهير أيسر الفريق

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كشف الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة محمود وحيد ظهير الفريق.

وقال أبوعبلة إن محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق يعاني من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وأضاف أن محمود وحيد أجرى أشعة للاطمئنان على إصابته، وسيبدأ في تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي من أجل التعافي منها.

وأوضح أبوعبلة أن اللاعب يسير بشكل جيد جدا في برنامجه التأهيلي، ويحتاج إلى فترة زمنية تمتد إلى 5 أيام لإعلان جاهزيته للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، قد أعلن عن موعد سفر الفريق إلى النيجر استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

وقال مدير الكرة إن الفريق سيغادر القاهرة يوم ١٤ أكتوبر الجاري متوجهًا إلى النيجر، وإنه سيخوض مرانه في اليوم التالي على ملعب المباراة.

ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.

المصرى اليوم

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