مواجهة نارية تجمع إسبانيا مع فرنسا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

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كتب: عالية صلاح

يلتقي منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم مع نظيره فرنسا في المباراة النهائية من دوري الأمم الأوربية في نسختها الثانية، وتقام المباراة غدا الأحد 10-10-2021 في العاشرة إلا ربع مساءٍ، على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو.

تأهل المنتخب الإسباني بعد الفوز على نظيره المنتخب الإيطالي ضمن منافسات نصف نهائي بطولة دوري أمم أوروبا بنتيجة 2-1، وأحرز الهدفين فيران توريس لاعب نادي مانشستر سيتي.

وتخطت الديوك الفرنسية المباراة التي جمعتهم مع منتخب بلجيكا في نصف نهائي بطولة دوري أمم أوروبا، حيث حول المنتخب الفرنسي تأخره لفوز قاتل بنتيجة

3-2، حيث أحرز الهدف الأول كريم بنزيما، ثم أضاف كيليان مبابي الهدف الثاني، ثم نجح في الدقيقة الأخيرة ثيو هيرنانديز وخطف هدف الفوز لفرنسا.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث في البطولة بين إيطاليا وبلجيكا يوم الأحد 10-10-2021 في الرابعة عصرًا على ستاد «أليانز ستاديوم» في تورينو.

يذكر أن المنتخب البرتغالي توُج بالنسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية أمام نظيره المنتخب الهولندي بهدف مقابل لاشيء أحرزه جونسالو جيديش.