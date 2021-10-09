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منعتها والدتها من بث فيديوهات على «تيك توك».. انتحار فتاة في بولاق الدكرور

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منعتها والدتها من بث فيديوهات على «تيك توك».. انتحار فتاة في بولاق الدكرور منعتها والدتها من بث فيديوهات على «تيك توك».. انتحار فتاة في بولاق الدكرور

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أقدمت فتاة على الانتحار بشنق نفسها داخل غرفة نومها بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، بعد مشاجرة مع والدتها بسبب بثها فيديوهات على تطبيق «تيك توك»، وسحبت هاتفها المحمول منها.

كانت شرطة مباحث بولاق الدكرور، قد تلقت بلاغا من ربة منزل بالعثور علي جثة ابنتها داخل غرفة نومها مشنوقة، فانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الفتاة (16 سنة)، وتعمل بمستشفى للتأمين الصحي.

تم استجواب والدة المتوفاة التي أكدت أن ابنتها تبث فيديوها على "تيك توك" قررت سحب الهاتف منها، ولم تتخيل أن تلجأ للانتحار.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي قررت انتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الفتاة لكشف عن سبب الوفاة.

المصرى اليوم

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