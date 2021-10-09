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معارك مأرب: مقتل أكثر من 16 عنصرا حوثيا

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معارك مأرب: مقتل أكثر من 16 عنصرا حوثيا معارك مأرب: مقتل أكثر من 16 عنصرا حوثيا
أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم السبت، مقتل أكثر من 16 عنصرا من مسلحي الحوثيين، بمعارك في محافظة مأرب، شرقي البلاد. وقال المركز الإعلامي للجيش، في بيان له، إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، تمكنت من كسر هجوم قامت به مجاميع من عناصر الميليشيات الحوثية في جبهتي المشجح والكسارة غربي محافظة مأرب.

وأكد المركز "أن مجاميع تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية حاولت التسلل إلى بعض المواقع العسكرية في جبهتي المشجح وهيلان لكنها باءت بالفشل، حيث تمكنت قوات الجيش مسنوده بالمقاومة من التصدي للعناصر المتسللة".

وأضاف المركز أن المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 16 عنصراً من الميليشيات وإصابة عشرات آخرين ، وتدمير آليتين.

وأشار المركز إلى أن مدفعية الجيش استهدفت عددا من مواقع تمركز الميليشيات، فيما شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات جوية على مواقع متفرقة في الكسارة وهيلان استهدفت تجمعات وتعزيزات للميليشيات.


الوطن السعودية

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