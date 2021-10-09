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افتتاح أكبر محطة لتحلية مياه البحر بالعريش ديسمبر المقبل

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افتتاح أكبر محطة لتحلية مياه البحر بالعريش ديسمبر المقبل افتتاح أكبر محطة لتحلية مياه البحر بالعريش ديسمبر المقبل

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أعلن اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، عن افتتاح أكبر محطة لتحلية مياه البحر غرب مدينة العريش، في شهر ديسمبر المقبل.

وقال المحافظ، في تصريح له، إن قطاع مياه الشرب في محافظة شمال سيناء يشهد طفرة إنتاجه غير مسبوقة تتمثل في منظومة محطات تحليه مياه البحر، بجانب نصيب المحافظة من مياه النيل،حيث تساهم في القضاء على نظام المناوبة في توزيع المياه على الأحياء والتجمعات، وتوفير مياه الشرب للمواطنين بصفة مستمرة.

وأشار المحافظ إلى افتتاح اكبر محطة لتحلية مياه البحر غرب العريش بطاقة ١٠٠ ألف متر مكعب في اليوم، خلال شهر ديسمبر المقبل، وذلك لتغذية مدن العريش والشيخ زويد ورفح بالمياه ب80% من إنتاج المحطة يوميًا.

المصرى اليوم

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