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يستعد الفريق الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك لمواجهة توسكر الكينى في ذهاب دورالـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا والمقرر له يوم 16 أكتوبر الجارى بكينيا.

يطير الوفد الأول من بعثة الفريق إلى كينيا، غدا الأحد حيث يضم كلا من أحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى، بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة.

على أن يسافر باقى أفراد البعثة بعد غد الاثنين 11 من الشهر الجارى، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربى أشرف بن شرقى والتونسيين سيف الدين الجزيرى وحمزة المثلوثى بعد عودتهم من المنتخبات.