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بنك القاهرة: أطلقنا خدمة منح القروض متناهية الصغر رقميا خلال ساعة

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بنك القاهرة: أطلقنا خدمة منح القروض متناهية الصغر رقميا خلال ساعة بنك القاهرة: أطلقنا خدمة منح القروض متناهية الصغر رقميا خلال ساعة

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تحدث الدكتور توفيق السمري، مدير عام التمويل متناهي الصغر ببنك القاهرة، عن إطلاق أول خدمة بالقطاع المالي لإتاحة التمويلات للمشروعات متناهية الصغر رقمياً بمقار أنشطة العملاء في أقل من ساعة دون حاجة العميل لزيارة مقر الفرع، مشيرا إلى أن إطلاق هذه الخدمة يعد خطوة غير مسبوقة تعزز دور البنك في دعم منظومة التحول الرقمي مما يسهم في توفير الوقت والجهد المبذول من العملاء وتيسير إجراءات حصول العملاء على القروض.

وأضاف "السمري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن تلك الخطوة تمثل نقلة نوعية في مجال التمويل متناهي الصغر بما يتوافق مع توجهات البنك المركزي واستراتيجية الدولة في مجال التحول الرقمي والشمول المالي، مشيرا إلى أنه يتم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بمنح التمويل في أقل من ساعة بمقر أنشطة العملاء واستقبالهم رسائل نصية على الهاتف تفيد بتأكيد إضافة مبلغ القرض بحساب العميل.

وأشار مدير عام التمويل متناهي الصغر ببنك القاهرة، إلى أن البنك يستهدف افتتاح 100 وحدة جديدة متخصصة في مجال التمويل متناهي الصغر خلال السنوات الثلاثة المقبلة لخدمة أصحاب المشروعات متناهية الصغر بمختلف أنحاء الجمهورية وخاصة بقرى الدلتا وصعيد .

المصرى اليوم

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