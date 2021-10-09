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بدأ مسؤولو الزمالك فى التواصل مع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى السابق للفريق، للتفاوض معه حول مستحقاته المتأخرة عقب إقالته من منصبه الموسم الماضى، وذلك بعدما تقدم باتشيكو بشكوى جديدة ضد الزمالك فى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا».

ويحاول مسؤولو الزمالك إنهاء الأزمة وديا، خاصة أن الشكوى الجديدة التى تقدم بها باتشيكو طلب خلالها مليونا و400 ألف يورو، عبارة عن 400 ألف يورو قيمة متأخراته، ومليون يورو غرامة تأخير عن السداد والالتزام بالجدولة الزمنية التى وضعها مسؤولو الزمالك معه عقب رحيله.

اقترب الزمالك من تجديد عقد المغربى أشرف بن شرقى، لاعب الفريق الكروى الأول بالزمالك، وذلك بعد تقريب وجهات النظر مع اللاعب بخصوص أزمة الشرط الجزائى في عقد اللاعب مع القلعة البيضاء، والذى تسبب في تعطيل توقيع اللاعب خلال الفترة الماضية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى الزمالك توصلوا لاتفاق مع بن شرقي على التوقيع لمدة موسمين، مع وضع شرط جزائى مقبول من الطرفين ويُفعّل بعد انتهاء السنة الأولى في العقد الجديد، ويكون رحيل اللاعب خارج مصر، وهو ما أبدى مرونة حوله أشرف بن شرقى، وذلك قبل سفره للانضمام لمعسكر المنتخب المغربى، لخوض منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

واتفق مسؤولو الزمالك مع بن شرقي على التفكير في الأمر وحسم التوقيع عقب العودة من مواجهة توسكر الكينى.