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وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية يتفقد عددًا من المنشآت الشبابية بالقرى

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وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية يتفقد عددًا من المنشآت الشبابية بالقرى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية يتفقد عددًا من المنشآت الشبابية بالقرى

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تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، عددا من المنشآت الشبابية بمراكز وقرى المحافظة، حيث تفقد يرافقة عماد الدين لطفى مدير إدارة طوخ إنشاء الملعب الثلاثي بمركز شباب كفر علوان والذي تنفذه الإدارة الهندسية بالمديرية في إطار مبادرة بنكمل بعض ومن المقرر الانتهاء منه خلال الأسبوع الجارى.

وتفقد وكيل وزارة الشباب والرياضة عملية إنشاء المبني الإداري لمركز شباب ترسا والذي تنفذه شركة المدن بوزارة الشباب والرياضة، مشيرا إلى انه تم الانتهاء من الخرسانات والبناء وجاري تشطيب الطوابق الثالثة وفي مركز شباب مدينة قها قام «الصبروط» بمتابعة عملية انشاء الملعب القانوني والذى متوقف على تركيب الكشافات والنجيلة، أما بالنسبة لإنشاء حمام سباحة بنظام حق الانتفاع فقد تم وضع الاساسات لجسم الحمام وغرفة الإدارة.

شملت المتابعة ايضا عملية انشاء الملعب القانوني بمركز شباب سنديون التابع لإدارة شباب قليوب والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة والمتبقي منه فقط تركيب النجيلة وتسليمة، وجارى البدء في إنشاء حمام السباحة بنظام حق الإنتفاع، وكذلك متابعة عملية إحلال وتجديد الملعب الخماسي بمركز شباب صنافير بقليوب والذي تنفذه ايضا وزارة الشباب والرياضة في مراحله الأخيرة.

كما تباع «الصبروط» الملعب القانوني بمركز شباب أبوالغيط بالقناطر الخيرية وتفقد إنشاء الملعب الثلاثي بمركز شباب أجهور الصغري والذي يتم إنشاءه في إطار مبادرة بنكمل بعض التي اطلقتها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ووجه «الصبروط»خلال متابعاته بضرورة العمل الجاد والسريع للانتهاء من الاعمال الإنشائية في المواعيد المحدده وفقا للجدول الزمني المعد لذلك وكلف الادارة الهندسية بتكثيف المتابعة وإعداد تقرير دوري عن سير الأعمال.

وكيل وزارة الشباب والرياضة يتفقد المنشات الرياضية

المصرى اليوم

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