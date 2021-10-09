خبيرة تغذية: السمنة قد تؤدي إلى تأخر الإنجاب لدى السيدات بصفة خاصة

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن مريض السمنة يستطيع ان يخفض وزنه بمقدار 7 كيلو على الأقل شهريًا، عند اتباع نظام غذائي معين، مع تناول بعض المكملات الغذائية.

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلاميتين إيناس الليثي، وأمنية مهدي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء السبت، أن أطلقت مبادرة جديدة تحمل أسم «السمنة ناقوس خطر تدق في عالمنا»، مشيرة إلى أن إهمال زيادة الوزن يؤدي إلى الإصابة بالكثير من الأمراض، ولذلك على مريض السمنة أن يتخلص من هذه المرض.

وأشارت إلى أن زيادة الوزن قد تعوق حصول الشخص على عمل مميز، لان بعض الوظائف تتطلب حسن المظهر، والسمنة تتعارض مع حسن المظهر، مضيفة أن السمنة قد تؤدي إلى تأخر الإنجاب لدى السيدات بصفة خاصة، بسبب الإصابة بتكيس المبايض.