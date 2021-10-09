أخبار عاجلة

بيرناردو سيلفا أفضل لاعب في مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في البريميرليج -
مان سيتي ضد بيرنلي: بيرناردو يسجل بالتخصص والهيمنة مستمرة لرجال بيب جوارديولا -
مانشستر سيتي يتخطي بيرنلي ويواصل مطاردة ليفربول في البريميرليج -
رئيس التنمية الحضرية عن مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة: جني ثمار الفترة السابقة -
الجيزة: إزالة 31 حالة تعد علي حرم النيل وأراضي زراعية الأسبوع الماضي -
«رحلة عبر التاريخ».. اجتماع آباء شرق المنيا في دير عمره 17 قرنًا بحضور أسقفين -
«قومى المرأة» بالأقصر: خطط جديدة للنهوض بالمرأة اقتصاديا وثقافيا -
‎الإعلامي زاهر حمدي: صلاح دخل التاريخ بعد ثلاثية «واتفورد» -
السعودية تسجل 45 إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة -
الأرصاد السعودية تتوقع شتاء قاسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

السجن 5 سنوات لعامل شرع في خطف طفل بطوخ

Print
السجن 5 سنوات لعامل شرع في خطف طفل بطوخ السجن 5 سنوات لعامل شرع في خطف طفل بطوخ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، السبت، بالسجن لمدة 5 سنوات لعامل بتهمة الشروع في خطف طفل في طوخ.

كانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ يفيد تلقية بلاغا بمحاولة عامل في مطعم خطف طفل بأحد الشوارع، إلا أن الأهالي شاهدوه ومنعوه من خطف الطفل، وتم ضبط المتهم ويدعى «ا ع م»، 28 سنة، عامل، وتحرر محضر بالواقعة.

وتضمن أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات أنه شرع في خطف الطفل المجني عليه «ص م ص»، بطريق التحايل بأن اصطحبه عقب إيهامه بذهابهما لأحد الأماكن قاصدا إبعاده عن أعين ذويه، باصطحابه لطريق المقابر بقريته بدائرة طوخ، إلا أن أهالي المنطقة شاهدوه وتمكنوا من الإمساك به وتسليمه لأجهزة الأمن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بيرناردو سيلفا أفضل لاعب في مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في البريميرليج

بيرناردو سيلفا أفضل لاعب في مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في البريميرليج

مان سيتي ضد بيرنلي: بيرناردو يسجل بالتخصص والهيمنة مستمرة لرجال بيب جوارديولا

مان سيتي ضد بيرنلي: بيرناردو يسجل بالتخصص والهيمنة مستمرة لرجال بيب جوارديولا

مانشستر سيتي يتخطي بيرنلي ويواصل مطاردة ليفربول في البريميرليج

مانشستر سيتي يتخطي بيرنلي ويواصل مطاردة ليفربول في البريميرليج

رئيس التنمية الحضرية عن مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة: جني ثمار الفترة السابقة

رئيس التنمية الحضرية عن مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة: جني ثمار الفترة السابقة