السجن 5 سنوات لعامل شرع في خطف طفل بطوخ

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قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، السبت، بالسجن لمدة 5 سنوات لعامل بتهمة الشروع في خطف طفل في طوخ.

كانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ يفيد تلقية بلاغا بمحاولة عامل في مطعم خطف طفل بأحد الشوارع، إلا أن الأهالي شاهدوه ومنعوه من خطف الطفل، وتم ضبط المتهم ويدعى «ا ع م»، 28 سنة، عامل، وتحرر محضر بالواقعة.

وتضمن أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات أنه شرع في خطف الطفل المجني عليه «ص م ص»، بطريق التحايل بأن اصطحبه عقب إيهامه بذهابهما لأحد الأماكن قاصدا إبعاده عن أعين ذويه، باصطحابه لطريق المقابر بقريته بدائرة طوخ، إلا أن أهالي المنطقة شاهدوه وتمكنوا من الإمساك به وتسليمه لأجهزة الأمن.