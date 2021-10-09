النيابة: رصاصة طائشة في مشاجرة «تجار مخدرات» وراء مقتل شاب بكرداسة

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كشفت تحقيقات مركز إمبابة وكرداسة في الجيزة، اليوم السبت، تفاصيل مقتل شاب برصاصة طائشة.

أفادت التحقيقات بأن طرفي مشاجرة من تجار المخدرات أطلقوا الرصاص على بعضهم البعض أثناء بيع المواد المخدرة إلى جوار منزل محمد عويس بيومى، 34 عامًا، فأصابته إحدى الطلقات وأودت بحياته.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليه للوقوف على أسباب الوفاة.

كانت مديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد مقتل أحد الأشخاص، إثر إصابته بطلق ناري في كرداسة.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات سابقة بينهم، وخلال المشاجرة أطلق أحد الأشخاص أعيرة نارية أصابت إحداها المجني عليه أمام مسكنه.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.