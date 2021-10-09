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الكويت تُدين وتستنكر استمرار محاولات مليشيا الحوثي استهداف مطار الملك عبدالله بجازان

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الكويت تُدين وتستنكر استمرار محاولات مليشيا الحوثي استهداف مطار الملك عبدالله بجازان الكويت تُدين وتستنكر استمرار محاولات مليشيا الحوثي استهداف مطار الملك عبدالله بجازان
أكدت وقوفها إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات

الكويت تُدين وتستنكر استمرار محاولات مليشيا الحوثي استهداف مطار الملك عبدالله بجازان

أعربت دولة الكويت اليوم، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار محاولات مليشيا الحوثي، في تهديد أمن المملكة عبر استهداف مطار الملك عبدالله بجازان.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صحفي، أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية الشقيقة واستقرار المنطقة؛ يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكد البيان وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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