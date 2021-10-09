بعد انتصاره على الوحدة .. الزمالك المصري  يحل  في المركز الخامس

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في بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 "سوبر جلوب السعودية

خسر فريق الوحدة السعودي لكرة اليد من نظيره الزمالك المصري بنتيجة (22 - 42) في المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم لتحديد المراكز من الخامس إلى العاشر في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 2021.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة (19 - 10) لصالح فريق الزمالك، قبل أن يوسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني لينتهي بنتيجة (22 - 42).



وحصد الزمالك بهذه النتيجة المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 2021 التي تستضيفها المملكة.

