وزير القوى العاملة يشهد مراسم تسوية وحصول عمال شركة خاصة على مستحقاتهم المتأخرة

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شهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين إحدى الشركات الخاصة المتخصصة في الأجهزة المنزلية والكهربائية، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية، بعد أن تمكنت الوزارة من تسوية حقوق العاملين بالشركة وديا بأحقيتهم في الحصول مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الشركة.

وقع الاتفاقية هاني مبارك نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، ورئيس النقابة العامة، وومثل الشركة، و14 من ممثلي العاملين بالشركة.

ونصت الاتفاقية على صرف باقي شهر يوليو 2021 لباقي العاملين بالشركة الذين لم يتم الصرف لهم «الإداريين والفنيين»، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، وصرف مرتب شهر أغسطس الماضي لجميع العاملين بالشركة غدا الأحد، وصرف مرتب سبتمبر الماضي على دفعتين «الدفعة الأولي يوم 20 أكتوبر الجاري، والثانية 25 ديسمبر المقبل لجميع العاملين بالشركة، فضلا عن صرف حافز الإنتاج الشهري لجميع العاملين بالشركة بانتظام خلال الفترة من 25 إلى 30 من كل شهر ميلادي.

وتلتزم إدارة الشركة بالانتظام في صرف المرتبات الشهرية كاملة دفعة واحدة لجميع العاملين بالمجموعة بداية من شهر أكتوبر 2021 وبحد أقصي اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وبعد ثلاثين يوما تشغيل على الأكثر، على أن يصرف حافز الإنتاج الخاص بكل شهر في المواعيد المحددة بالاتفاقية.

كما نصت الاتفاقية على أنه اعتبارا من يناير 2022 تلتزم إدارة الشركة بصرف الحافز الشهري المتأخر عن أشهر إبريل ومايو، ويونيو، ويوليو وأغسطس، وسبتمبر 2021 بنظام شهرين كل شهر (شهر متأخر + شهر جديد) وحتى الانتهاء من صرف كامل المتأخرات المستحقة للعمال.

ويتم استئناف العمل داخل الشركة بكامل طاقتها الإنتاجية، وفي جميع المصانع والقطاعات وذلك اعتبارا من غدا الأحد.

وأشارت الاتفاقية إلى أنه على الرغم من أن أيام توقف العمل لا يتم صرف أجر عنها إلا أنه انطلاقا من حرص رئيس مجلس إدارة الشركة على العاملين ورغبته في عدم الأضرار بهم، فقد وافقت الشركة على تحمل مدة التوقف ما عدا عدد أربعة (4) أيام من أيام التوقف تخصم من رصيد أجازات العمال عن عام 2021، وفي حالة عدم وجود رصيد إجازات يسمح بالخصم، ويتم خصم الأربعة أيام من إجازات العمال عن عام 2022.

وأكد سعفان على ضرورة إيجاد آلية يمكن من خلالها تنظيم مجتمع العمل داخل الشركة ما بين أصحاب العمل والعمال، بشكل يحافظ على هذا المجتمع ويحميه ويوفر متطلبات واحتياج كلا الطرفين، والعمل على إيجاد حلول لكل المشكلات التي تطرأ على الساحة دون أي توقف في الإنتاج.

ودعا الوزير النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية، إلى سرعة تكوين تنظيم نقابي أو لجنة نقابية تمثل العاملين داخل الشركة وتدافع عن حقوقهم أمام أصحاب الأعمال، بشكل قانوني، وفي شكل حوار مشترك ويحقق على التوازي مصالح أصحاب الأعمال، والدولة المصرية في عصرها الحديث التي تقدس العمل في أسمى معانيه لتحقيق التنمية المستدامة والنهضة الحقيقية على أرض الواقع والتي يقع العامل في أساسها والشريك الأساسي في تحقيق أهدافها حتى يعلو بناء الجمهورية الجديدة ويكتمل.