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طالبان تعلن القبض على الأشخاص الذين ضايقوا مجموعة من الهندوس في كابول

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طالبان تعلن القبض على الأشخاص الذين ضايقوا مجموعة من الهندوس في كابول طالبان تعلن القبض على الأشخاص الذين ضايقوا مجموعة من الهندوس في كابول

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أعلن المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، اليوم السبت، عن القبض على الأشخاص الذين تسببوا في مضايقات لمجموعة من الهندوس في العاصمة الأفغانية كابول، مؤكدا أن الشرطة تمكنت منهم، ومن المقرر تسليمهم للعدالة.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مجاهد، قوله إن «قوات من الشرطة تمكنت من القبض على الأشخاص الذين قاموا بمضايقة مجموعة من الهندوس في العاصمة الأفغانية كابول، وسيتم تقديمهم للعدالة والتحقيق معهم».

وعلى خلفية تولّي طالبان الحكم في أفغانستان، يرفض أبناء الأقليتين الهندوس والسيخ الذين يعيشون في أفغانستان منذ مئات السنين، مغادرة البلاد.

المصرى اليوم

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