«حصلوا على 2 مليون جنيه لتخريب عقار».. أحكام بالمؤبد والسجن في «رشوة المقابر» بالاسكندرية

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، السبت، بمعاقبة «ص.ع» عضو البرلمان السابق بالسجن المؤبد وغرامة 1.5 مليون جنيه، والسجن 15 سنة و10 سنوات للمتهمة «ب .ع» رئيس حي وسط الإسكندرية السابق، والمؤبد للمتهمة «س. إ» موظفة بالشؤون القانونية بمحافظة الإسكندرية، والمؤبد للمتهم «ع.ف»، والسجن 3 سنوات للمتهم «ا .و»، والسجن سنة مع الإيقاف لكل من «ر.أ» و«ل .ف»، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة المقابر» أو «رشوة حي وسط».

تعود أحداث القضية رقم 520 لسنة 2019 جنايات أمن دولة طوارئ إلى 21 مارس 2019، حينما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على المتهمين بعد ثبوت الحصول على رشاوى مقابل أعمال البناء المخالف، وثبت تورط عضو مجلس نواب في القضية.

كان المستشار محمد عبدالسلام أمين، المحامي العام لنيابات استئناف الاسكندرية، قد أحال المتهمين للمحاكمة بتهمة الرشوة والتربح واتهام المهندسة ( ب.ع) رئيس حي وسط، و(س.أ) باحثة قانونية بالحي، وآخرين، بتلقي رشوة لتسهيل إزالة وهدم المنشآت الآيلة للسقوط بالأمر المباشر، كذلك هدم عقارات دون وجه حق.

جاء في قائمة أدلة الثبوت المرفقة بأمر الإحالة قيام المتهمين بأخذ مبلغ 250 ألف جنيه من أحد المقاولين لإسناد إزالة وهدم منشآت آيلة للسقوط بالأمر المباشر مخالفة للقانون، وتحصلهما على مبلغ 500 ألف جنيه لإدراج أحد العقارات ضمن العقارات الآيلة للسقوط بنطاق الحي لتسهيل هدمه، وتحصلهما على 2 مليون جنيه نظير التغاضي عن تخريب أحد العقارات.

وتضمنت الاتهامات التغاضي عن تخريب عقار بنطاق الحي والحصول على 400 ألف جنيه لغض الطرف عن ذلك.

ونسبت التحقيقات للبرلماني السابق عن دائرة الرمل، تسهيل حصول المتهمتين الأولى والثانية على رشوة من المقاولين واجتزاء جزء من المبالغ لنفسه حيث كان الواسطة بينهما وبين المقاولين للحصول على مبلغ 1.5 مليون جنيه نظير تخصيص أراضي لمقابر استثمارية بمنطقة أبيس.

ونسبت التحقيقات لباقي المتهمين وعددهم 13، تهمة تقديم الرشوة لموظف عمومي لتسهيل أمور مخالفة للقانون.