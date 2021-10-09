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وزير الخارجية الإيراني: الأوضاع تغيرت لصالح سوريا

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وزير الخارجية الإيراني: الأوضاع تغيرت لصالح سوريا وزير الخارجية الإيراني: الأوضاع تغيرت لصالح سوريا

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قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، خلال لقائه مع الرئيس السوري، بشار الأسد، في القصر الرئاسي بدمشق، اليوم، إن المناخ الدبلوماسي السائد في الاجتماعات الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يؤكد أن الأوضاع قد تغيرت لصالح سوريا.

ونقلت وكالة «إرنا»، أن عبداللهيان بحث مع الأسد سبل توسيع العلاقات المشتركة والتطورات الإقليمية والقضايا الدولية، خاصة الوضع في أفغانستان والعراق واليمن، فضلا عن تعزيز أواصر التعاون بين بلاده وسوريا أكثر فأكثر.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن الاتصالات الجارية بين كبار المسؤولين الإيرانيين والسوريين، تكشف عن عمق العلاقات التي تجمع بين الطرفين، وهنأ الرئيس بشار الأسد، بالانتصارات التي حققتها بلاده في الساحات السياسية والدولية والميدانية.

المصرى اليوم

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