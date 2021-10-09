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بعد انتصاره على الوحدة .. المصري  يحل  في المركز الخامس

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في بطولة لكرة اليد 2021 "سوبر جلوب "

بعد انتصاره على الوحدة .. الزمالك المصري  يحل  في المركز الخامس

خسر فريق الوحدة السعودي لكرة اليد من نظيره المصري بنتيجة (22 - 42) في المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم لتحديد المراكز من الخامس إلى العاشر في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 2021.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة (19 - 10) لصالح فريق الزمالك، قبل أن يوسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني لينتهي بنتيجة (22 - 42).


وحصد الزمالك بهذه النتيجة المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 2021 التي تستضيفها المملكة.

بعد انتصاره على الوحدة .. الزمالك المصري  يحل  في المركز الخامس

بعد انتصاره على الوحدة .. الزمالك المصري  يحل  في المركز الخامس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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