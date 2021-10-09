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مرتادو طريق "وادي وج" يتفاجؤون بانتهاء مدة مشروع دون إنجازه

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تسبب بزحام مروري خصوصًا في أوقات الذروة

مرتادو طريق

فوجئ عدد من المواطنين من مرتادي طريق "وادي وج"، بانتهاء التاريخ المحدد لتنفيذ أعمال أحد المشاريع الخدمية بنقطة "وادي وج" مع شارع حسان بن ثابت.

وبين محمد الحارثي، من أهالي حي الشهداء الجنوبية، أنه "تم إغلاق طريق وادي وج جزئيًا قرابة الشهرين منذ إعلان مرور محافظة الطائف عن الإغلاق من 9 من المحرم 1443هـ وحتى 28 من الشهر نفسه، ويبدو أنه عمل له تمديد إلى نهاية الأول الشهر الحالي لكنه لم ينجز بعد".

وقال إن "الكثير من الأهالي يتساءلون عن مدى الانتهاء من المشروع الذي سبب ربكة لحركة السير بوادي وج، وخصوصًا في أوقات الذروة، وتذمر العديد من أهالي حي الشهداء الجنوبية بعد إغلاق الطريق المؤدي لمدخل حيهم، والاتجاه لطرق أخرى غير مباشرة لدخول الحي".

وبين أن المشروع كان مخصصاً له عشرين يومًا، والآن قارب الشهرين بعد التمديد له بحسب اللوحة التعريفية الخاصة بالمشروع.

يشار أن حساب المرور أعلن في تغريدة عبر "تويتر"، في الثامن من شهر محرم الماضي أنه سيتم إغلاق طريق "وادي وج" من نقطة الالتقاء مع شارع حسان بن ثابت، وذلك بالتنسيق مع شركة المياه الوطنية.

وذكر حينها أن الإغلاق سيكون ابتداءً من 9 من المحرم 1443هـ وحتى 28 من الشهر نفسه، وذلك لتنفيذ أعمال المشروع، ليتم تمديد مدة المشروع لاحقًا.

مرتادو طريق

مرتادو طريق

مرتادو طريق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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