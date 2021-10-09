أخبار عاجلة

أفغانستان.. عشرات القتلى جراء تفجير انتحاري داخل حسينية في قندهار -
بعد انتقادات الإطلالة المثيرة.. نجلاء بدر تشكر مُصممة فستانها في افتتاح مهرجان الجونة -
السعودية تسمح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية بالمسجد الحرام و النبوي -
السفير المصري يبحث مع وزير الثقافة البنمي التعاون الثقافي المشترك -
إصابة طلعت يوسف بفيروس كورونا -
تعرف على ملامح تشكيل الأهلى المتوقع أمام الحرس الوطنى -
بنك ناصر : أكثر من 20 ألف مشروع متناهي الصغر تقودها المرأة في محافظات الجمهورية -
موعد مشاهدة مباراة الأهلي والحرس الوطني بطل النيجر في دوري أبطال أفريقيا -
موسكو في المرتبة الرابعة بين أفضل مدن العالم -
مهرجان الجونة السينمائي يعلن الفائزين بجوائز مسابقة «السينماتك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

باكستان تدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي مطار الملك عبدالله في جازان

Print
باكستان تدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي مطار الملك عبدالله في جازان باكستان تدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي مطار الملك عبدالله في جازان
قالت: هذه الهجمات تهدد سلام وأمن والمنطقة

باكستان تدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي مطار الملك عبدالله في جازان

دانت باكستان بشدة الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي بطائرتين مسيرتين دون طيار على مطار الملك عبدالله بجازان، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار بالممتلكات.


وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم: إن مثل هذه الهجمات لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل تهدد أيضًا سلام وأمن المملكة العربية السعودية والمنطقة .


وأكد البيان دعم باكستان الكامل للمملكة العربية السعودية وتضامنها معها في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تسمح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية بالمسجد الحرام و النبوي

السعودية تسمح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية بالمسجد الحرام و النبوي

بينها عدم الإلزام بارتداء الكمامة.. قرارات عاجلة من السعودية للتخفيف من إجراءات كورونا

بينها عدم الإلزام بارتداء الكمامة.. قرارات عاجلة من السعودية للتخفيف من إجراءات كورونا

السعودية وفّرت مبالغ كبيرة.. "كفاءة الإنفاق" يؤطرها مختص: إنترنت المقاول!

السعودية وفّرت مبالغ كبيرة.. "كفاءة الإنفاق" يؤطرها مختص: إنترنت المقاول!

الانخفاض الكبير.. أسعار الذهب في السعودية الجمعة 15-10-2021

الانخفاض الكبير.. أسعار الذهب في السعودية الجمعة 15-10-2021