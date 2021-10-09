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كورونا.. العراق يسجل 1227 إصابة جديدة و567 حالة بالأردن

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كورونا.. العراق يسجل 1227 إصابة جديدة و567 حالة بالأردن كورونا.. العراق يسجل 1227 إصابة جديدة و567 حالة بالأردن
خلال الساعات الـ24 الماضية

كورونا.. العراق يسجل 1227 إصابة جديدة و567 حالة بالأردن

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 1227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالي 2022109 إصابات حتى الآن.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان بتسجيل 28 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22537؛ فيما تم تسجيل 3313 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1941835 حالة.

الأردن

سجلت الأردن اليوم 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 832399 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 807994 حالة شفاء بعد تسجيل 987 حالة إضافية، كما سجلت 13 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10802 حالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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