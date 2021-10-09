عرض فيلم «دفا بارد» في كاليفورنيا

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يعرض الفيلم المصري القصير «دفا بارد» في مهرجان «سيليكون ڨالي أفريكان فيلم فيستيڨال»Silicon Valley African Film Festival، بمدينة سان چوس بولاية كاليفورنيا الذي يعقد في الفترة من ٨ إلى ١٠ أكتوبر الجاري، حيث بدأ فعالياته أمس وسوف تنتهي مساء غد، وتم اختيار ١١٦ فيلما من ٣٦ دولة حول العالم لسنة ٢٠٢١.

الفيلم مشروع تخرج المخرج الشاب فادي عاطف، تحت إشراف المخرج الدكتور على بدرخان الذي أشاد بالعمل وفكرته وتنفيذه وتم عرضه أمام لجنة من نقابة المهن السينمائية التي تضمنت المخرج عمر عبدالعزيز، د.غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، المخرج هاني لاشين، المؤلف الراحل مصطفى محرم ود.سمير فرج مدير التصوير لتقييمه وحصوله على عضوية النقابة بتقدير جيد جداً.

الفيلم يتناول قصة رجل سبعيني تتخلل الوحده حياته، ينتظر أولاده وأحفاده في أحد الأعياد بفارغ الصبر فيأتون إليه ولكنهم منشغلون بحياتهم فيقرر أن يتمرد على الوضع.

الفيلم بطولة جميل برسوم، حسام الشاعر، بولا ماهر، ملاك فيكتور، لمياء الخولي، دعاء الزيدي، حلا فستوك، والأطفال موكا عماد، مينا شحاتة، إيلي ميشيل، تأليف بيتر أسكندر، إخراج فادي عاطف في ثالث تجاربه الإخراجية بعد فيلم «جنية وربع» و«أيخ».