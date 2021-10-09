أخبار عاجلة

أفغانستان.. عشرات القتلى جراء تفجير انتحاري داخل حسينية في قندهار -
بعد انتقادات الإطلالة المثيرة.. نجلاء بدر تشكر مُصممة فستانها في افتتاح مهرجان الجونة -
السعودية تسمح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية بالمسجد الحرام و النبوي -
السفير المصري يبحث مع وزير الثقافة البنمي التعاون الثقافي المشترك -
إصابة طلعت يوسف بفيروس كورونا -
تعرف على ملامح تشكيل الأهلى المتوقع أمام الحرس الوطنى -
بنك ناصر : أكثر من 20 ألف مشروع متناهي الصغر تقودها المرأة في محافظات الجمهورية -
موعد مشاهدة مباراة الأهلي والحرس الوطني بطل النيجر في دوري أبطال أفريقيا -
موسكو في المرتبة الرابعة بين أفضل مدن العالم -
مهرجان الجونة السينمائي يعلن الفائزين بجوائز مسابقة «السينماتك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عرض فيلم «دفا بارد» في كاليفورنيا

Print
عرض فيلم «دفا بارد» في كاليفورنيا عرض فيلم «دفا بارد» في كاليفورنيا

لاقتراحات اماكن الخروج

يعرض الفيلم المصري القصير «دفا بارد» في مهرجان «سيليكون ڨالي أفريكان فيلم فيستيڨال»Silicon Valley African Film Festival، بمدينة سان چوس بولاية كاليفورنيا الذي يعقد في الفترة من ٨ إلى ١٠ أكتوبر الجاري، حيث بدأ فعالياته أمس وسوف تنتهي مساء غد، وتم اختيار ١١٦ فيلما من ٣٦ دولة حول العالم لسنة ٢٠٢١.

الفيلم مشروع تخرج المخرج الشاب فادي عاطف، تحت إشراف المخرج الدكتور على بدرخان الذي أشاد بالعمل وفكرته وتنفيذه وتم عرضه أمام لجنة من نقابة المهن السينمائية التي تضمنت المخرج عمر عبدالعزيز، د.غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، المخرج هاني لاشين، المؤلف الراحل مصطفى محرم ود.سمير فرج مدير التصوير لتقييمه وحصوله على عضوية النقابة بتقدير جيد جداً.

الفيلم يتناول قصة رجل سبعيني تتخلل الوحده حياته، ينتظر أولاده وأحفاده في أحد الأعياد بفارغ الصبر فيأتون إليه ولكنهم منشغلون بحياتهم فيقرر أن يتمرد على الوضع.

الفيلم بطولة جميل برسوم، حسام الشاعر، بولا ماهر، ملاك فيكتور، لمياء الخولي، دعاء الزيدي، حلا فستوك، والأطفال موكا عماد، مينا شحاتة، إيلي ميشيل، تأليف بيتر أسكندر، إخراج فادي عاطف في ثالث تجاربه الإخراجية بعد فيلم «جنية وربع» و«أيخ».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد انتقادات الإطلالة المثيرة.. نجلاء بدر تشكر مُصممة فستانها في افتتاح مهرجان الجونة

بعد انتقادات الإطلالة المثيرة.. نجلاء بدر تشكر مُصممة فستانها في افتتاح مهرجان الجونة

السعودية تسمح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية بالمسجد الحرام و النبوي

السعودية تسمح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية بالمسجد الحرام و النبوي

السفير المصري يبحث مع وزير الثقافة البنمي التعاون الثقافي المشترك

السفير المصري يبحث مع وزير الثقافة البنمي التعاون الثقافي المشترك

إصابة طلعت يوسف بفيروس كورونا

إصابة طلعت يوسف بفيروس كورونا