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صاحب تريند «الطفاية دي» عن لقاء الرئيس: «قدرت ارسم الضحكة على وجهه»

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صاحب تريند «الطفاية دي» عن لقاء الرئيس: «قدرت ارسم الضحكة على وجهه» صاحب تريند «الطفاية دي» عن لقاء الرئيس: «قدرت ارسم الضحكة على وجهه»

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قال أيوب القاضي، صاحب تريند «الطفاية دي»، إنه يرسم وينحت منذ طفولته، وعندما ظهر موضوع نيش العروسة في الزواج، وجد أن تستورد طفايات وتحف تستخدم لتزيين النيش بالمليارات من الخارج، فقرر أن يقوم بتصميمها بنفسه وبيعها بسعر أرخص.

وأضاف «القاضي»، خلال حواره مع مراسل فضائية «TEN» بمعرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح ، صباح اليوم، بمركز مصر للمعارض الدولية، أن تفاعل الناس مع الفيديو الخاص به، أعقبه لقاء له مع أحد البرامج الإعلامية، وتفاجأ باتصال من وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، تؤكد له دعمه ماديًا ومعنويًا وفنيًا، وحصل على قرض وقام بتزويد مشروعه وضم 3 صنايعية للعمل معه ومع أشقاءه، مشددًا على أن الدولة ووزارة الصناعة وجهاز تنمية المشروعات يتواصلوا معه بشكل دائم، معقبًا: «مفيش حكومة بتعمل كده، وزيرة الصناعة جاية بنفسها تطمن على الوضع قبل افتتاح المعرض أول أمس».

ونوه صاحب تريند «الطفاية دي»: بأنه تشرف بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، معقبًا: «الرئيس ادانا من وقته 3 دقائق، ورسمنا الضحكة في وجهه مثلما رسمها في وجه جميع المصريين».

المصرى اليوم

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