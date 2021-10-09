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خبير معلوماتي: 65 مليار رسالة ترسل يوميا عبر واتساب

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خبير معلوماتي: 65 مليار رسالة ترسل يوميا عبر واتساب خبير معلوماتي: 65 مليار رسالة ترسل يوميا عبر واتساب

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قال المهندس محمد الحارثي، الخبير في أمن المعلومات، إن هناك 65 مليار رسالة يتم إرسالها عبر الواتساب خلال اليوم الواحد، ومعدل تشغيل تطبيق الواتساب من 23 إلى 25 مرة، وبذلك أصبح أهم قنوات المراسلة، موجها نصيحة للمستخدمين بالاعتماد على أكثر من تطبيق مراسلة، مشيرا إلى أن «سيجنال» أفضل التطبيقات.


وأضاف «الحارثي»، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»: «ندعوا لوجود منصة تتحمل المحتوى الرقمي وبينات العملاء، ويكون لها انتشار عربي وليس محلي فقط، وهناك العديد من الأفكار التي تم طرحها في هذا الجانب؛ لتوفير منصة للمحتوى الرقمي».

وأشار الخبير في أمن المعلومات، أن تطبيق تليجرام يصلح أن يكون بديلا لواتس آب، لكنه لا يفضل الاعتماد عليه بشكل أساسي، مشيرًا إلى أنه يتميز بإمكانية الوصول للرسائل من الأجهزة المختلفة، والقدرة على إرسال الملفات الكبيرة بلا قيود، وهو تطبيق مجاني لمستخدميه دون الحاجة لدفع أي مقابل في أي وقت، وحفظ الرسائل للعودة إليها لاحقا وهي الميزة التي تتيح للمستخدم مشاركة أي رسائل مع «الرسائل المحفوظة» أو حفظها في نافذة دردشة مستقلة للعودة إليها لاحقا.

المصرى اليوم

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