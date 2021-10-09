مانشستر يوناتيد يستدرج يوفنتوس لإرضاء كريستيانو رونالدو

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يرغب مانشستر يونايتد الإنجليزي في إرضاء طموح نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بضم أحد اللاعبين الذين طلبهم، لدعم صفوف فريق الشياطين الحُمر.

وفقًا للتقارير الأخيرة، يُريد كريستيانو رونالدو أن يكون زميله السابق في يوفنتوس، فيديريكو كييزا، في مانشستر يونايتد عاجلاً وليس آجلاً.

كان الدولي الإيطالي قوة لا يستهان بها منذ أن جاء إلى صفوف يوفنتوس على سبيل الإعارة من فلورنتينا. كان موسم كييزا الأول مع السيدة العجوز مذهلاً للغاية، حيث سجل 15 هدفًا حاسمًا وصنع 11 تمريرة حاسمة.

وقضى النجم الإيطالي الكثير من الوقت مع كريستيانو رونالدو وأثار إعجاب البرتغالي المعجزة. يريد رونالدو الآن أن ينتقل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا إلى ملعب "مسرح الأحلام".

كشف وكيل اللاعبين الإيطالي إيفان ريجياني، كيف أن العديد من الأندية الإنجليزية الأخرى كانت تتطلع إلى جناح يوفنتوس، قائلاً: "أعتقد أن هناك ضغوطًا خطيرة جدًا ومهمة عليه. يحظى بتقدير كبير من الأندية الإنجليزية، ويحظى بدعم كبير من كريستيانو رونالدو. أعتقد أن فيديريكو يمكنه مغادرة يوفنتوس قريبًا جدًا. يمكن أن يتجاوز بسهولة مائة مليون. هناك ليس فقط يونايتد: هناك 2-3 أندية يمكن أن تصل قيمتها إلى 120-130 مليون يورو".

كان لكييزا تأثير هائل في الدوري الإيطالي ولعب دورًا محوريًا في فوز الأزوري بلقب يورو 2020، لقد أحرز هدفا حاسمًا ضد إسبانيا في نصف نهائي البطولة.

في الآونة الأخيرة، سجل أيضًا هدف الفوز لفريق أمام تشيلسي في مراحل المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتسعى العديد من الأندية الحصول على توقيع الدولي الإيطالي، بما في ذلك تشيلسي وليفربول. كما يظل تمديد عقده الحالي مع البيانكونيري خيارًا محتملاً.