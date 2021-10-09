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بنك القاهرة: منح قروض رقمية لتحقيق الشمول المالي وتوفير 1.3 مليون فرصة عمل

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بنك القاهرة: منح قروض رقمية لتحقيق الشمول المالي وتوفير 1.3 مليون فرصة عمل بنك القاهرة: منح قروض رقمية لتحقيق الشمول المالي وتوفير 1.3 مليون فرصة عمل

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قال الدكتور توفيق السمري، مدير عام التمويل متناهي الصغر ببنك القاهرة، إن منح القروض للمشروعات متناهية الصغر رقميا تلك الخطوة بما يتوافق مع رؤى وسياسات بنك القاهرة لمنح أولوية للمشروعات متناهية الصغر لما لها من أثر في تحقيق أهداف الشمول المالي والتي ساهمت في توفير نحو 1.3 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجي مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة.

وأضاف «السمري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان، في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أنه تم منح قروض لعدد 500 ألف عميل خلال السنوات الثلاث الأخيرة منهم نحو 45% يتعاملون مع القطاع المصرفى لأول مرة، ويأتي تميز البنك في هذا المجال بحكم الإنتشار الجغرافى خاصة في محافظات الصعيد والتى تستحوذ على نحو 55% من عدد العملاء، كما تستحوذ المرأة على 35% و40 % للشباب.

وتابع: «المشروعات متناهية الصغر تستحوذ على أهمية بالغة ضمن خطط وسياسات البنك، حيث تتيح تلك المشروعات فرص عمل عديدة وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية لأصحاب المشروعات والعاملين فيها»، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تبذل جهوداً عديدة تحقيقاً لأهداف الشمول المالي ودعم منظومة التحول الرقمي.

المصرى اليوم

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